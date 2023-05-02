Под Изюмом на мине подорвалась сельхозтехника с людьми, - ОВА

Во вторник, 2 мая, в Изюмском районе Харьковской области произошло ЧП: на мине подорвалась сельхозтехника с людьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
"Несколько минут назад к нам поступило сообщение, что в Изюмском районе выехавшие на сельскохозяйственной технике люди взорвались в поле", - рассказал он.
Как сообщалось, в Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке на рынке, а мужчина-электромонтер - во время восстановительных работ.
Напомним, ранее в Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке.
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