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Під Ізюмом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу військових РФ

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Ізюмський район, Субота 11 березня 2023 17:05
Під Ізюмом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу військових РФ Фото: Під Ізюмом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу військових РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Чоловік отримав смертельні тілесні ушкодження на початку березня минулого року під час ворожого обстрілу. Його поховали на території місцевого кладовища" - йдеться у повідомленні.

Під Ізюмом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу військових РФЗазначається, що чоловік отримав травми внаслідок ворожого обстрілу. Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначена судово-медична експертиза.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що на цвинтарі у селі Брускинське Великоолександрівської громади правоохоронці виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого закатували загарбники під час окупації.

Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли та вбили під час окупації.

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