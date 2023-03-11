Під Ізюмом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу військових РФ
Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"Чоловік отримав смертельні тілесні ушкодження на початку березня минулого року під час ворожого обстрілу. Його поховали на території місцевого кладовища" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік отримав травми внаслідок ворожого обстрілу. Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначена судово-медична експертиза.
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що на цвинтарі у селі Брускинське Великоолександрівської громади правоохоронці виявили тіло 63-річного місцевого жителя, якого закатували загарбники під час окупації.
Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли та вбили під час окупації.
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