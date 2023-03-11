Під Ізюмом ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілу військових РФ

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів армії РФ в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Чоловік отримав смертельні тілесні ушкодження на початку березня минулого року під час ворожого обстрілу. Його поховали на території місцевого кладовища" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік отримав травми внаслідок ворожого обстрілу. Для встановлення особи загиблого та причин його смерті призначена судово-медична експертиза.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за порушення законів та звичаїв війни.