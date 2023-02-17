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Під Харковом виявили тіло чоловіка, якого під час окупації розстріляли військові РФ

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Циркуни, П'ятниця 17 лютого 2023 16:30
Під Харковом виявили тіло чоловіка, якого під час окупації розстріляли військові РФ Фото: Під Харковом виявили тіло чоловіка, якого під час окупації розстріляли військові РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли та вбили під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У травні минулого року чоловіка розстріляли російські військовослужбовці під час окупації Циркунів", - йдеться у повідомленні.

17 лютого 2023 року правоохоронці на кладовищі ексгумували труп 56-річного місцевого мешканця.

"Під час огляду трупа виявлено сліди насильницької смерті. Для встановлення причини смерті труп направлено на експертизу", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіла жінки, яку військовий РФ розстріляв з крупнокаліберного кулемета у Боровій (Харківська область).

Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.

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