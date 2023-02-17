Фото: Під Харковом виявили тіло чоловіка, якого під час окупації розстріляли військові РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під Харковом правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого російські військові розстріляли та вбили під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"У травні минулого року чоловіка розстріляли російські військовослужбовці під час окупації Циркунів", - йдеться у повідомленні. 17 лютого 2023 року правоохоронці на кладовищі ексгумували труп 56-річного місцевого мешканця. "Під час огляду трупа виявлено сліди насильницької смерті. Для встановлення причини смерті труп направлено на експертизу", - додали у прокуратурі.