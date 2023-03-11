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Под Изюмом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела военных РФ

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Изюмский район, Суббота 11 марта 2023 17:05
Под Изюмом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела военных РФ Фото: Под Изюмом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела военных РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Мужчина получил смертельные телесные повреждения в начале марта прошлого года во время вражеских обстрелов. Его похоронили на территории местного кладбища" - говорится в сообщении.

Под Изюмом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела военных РФ Отмечается, что мужчина получил травмы в результате вражеских обстрелов. Для установления личности погибшего и причин его смерти предназначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого за нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что на кладбище в селе Брускинское Великоалександровской общины правоохранители обнаружили тело 63-летнего местного жителя, замученного захватчиками во время оккупации.

Под Харьковом правоохранители обнаружили тело мужчины, которого российские военные расстреляли и убили во время оккупации.

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