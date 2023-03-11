Под Изюмом эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрела военных РФ

Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Мужчина получил смертельные телесные повреждения в начале марта прошлого года во время вражеских обстрелов. Его похоронили на территории местного кладбища" - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил травмы в результате вражеских обстрелов. Для установления личности погибшего и причин его смерти предназначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого за нарушение законов и обычаев войны.