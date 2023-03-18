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Під Ізюмом двоє чоловіків підірвалися під час розбору вибухонебезпечного предмета

Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 18 березня, в селі Яремівка Ізюмського району двоє чоловіків підірвалися під час розбору вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, по області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні в селі Яремівка Ізюмського району 2 чоловіків 71 та 29 років знайшли вибухонебезпечний предмет та намагалися розібрати його на власному подвір'ї", - йдеться у заяві.

Синєгубов пояснив, що цей предмет здетонував.

"Обоє отримали поранення та зараз госпіталізовані. Стан одного з постраждалих важкий", - додав глава області.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 березня, у місті Ізюм, Харківської області, жінка підірвалась на протипіхотній міні "Пелюстка".

Поблизу села Вовчий Яр Харківської області на міні підірвався 53-річний тракторист. Чоловіка було госпіталізовано.

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