Фото: в Ізюмі пенсіонерка підірвалась на російській міні (GettyImagеs)

У п'ятницю, 17 березня, у місті Ізюм, Харківської області, жінка підірвалась на протипіхотній міні "Пелюстка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, 66-річна жінка підірвалась на міні у лісі. Її було терміново госпіталізовано до лікарні. Наразі медики надають жінці усю необхідну допомогу. "Вкотре нагадую - на деокупованих територіях Харківщини ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. Закликаю усіх утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо", - написав Синєгубов.