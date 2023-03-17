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В Ізюмі пенсіонерка підірвалась на російській міні

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 17:05
В Ізюмі пенсіонерка підірвалась на російській міні Фото: в Ізюмі пенсіонерка підірвалась на російській міні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 17 березня, у місті Ізюм, Харківської області, жінка підірвалась на протипіхотній міні "Пелюстка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, 66-річна жінка підірвалась на міні у лісі. Її було терміново госпіталізовано до лікарні. Наразі медики надають жінці усю необхідну допомогу.

"Вкотре нагадую - на деокупованих територіях Харківщини ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. Закликаю усіх утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося, в Ізюмському районі двоє чоловіків на автомобілі наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху вони загинули на місці події.

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