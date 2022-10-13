Під Ізюмом дорожники підірвались на міні: двоє загиблих

Біля Ізюму Харківської області на міні підірвались двоє дорожніх робітників. За фактом їх загибелі почали перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
"Спочатку працівники ДСНС проводили огляд та розмінування територій, після чого приступили дорожники. Повну інформацію буде надано після перевірки", — сказано у повідомленні.
Відомо, що НП трапилась у середу, 12 жовтня. Обидва дорожники працювали в групі компаній "Автострада".
"У загиблих залишись сім‘ї та діти, дівчинки 9 місяців та 4 років", - додають в Службі.
Як повідомлялось, 2 жовтня авто зв'язківців "Укртелекому" у Тростянці з'їхало на узбіччя дороги та підірвалося на російській міні. Унаслідок вибуху загинув водій машини, ще троє осіб отримали поранення і були госпіталізовані.
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