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Под Изюмом дорожники подорвались на мине: двое погибших

Фото: возле Изюма подорвались на мине дорожники (facebook.com/kh.ukravtodor)
Автор: Наталия Гурковская

У Изюма Харьковской области на мине подорвались двое дорожных рабочих. По факту их гибели начали проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Харьковской области.

"Сначала работники ГСЧС проводили осмотр и разминирование территорий, после чего приступили дорожники. Полная информация будет предоставлена после проверки", - говорится в сообщении.

Известно, что ЧП произошло в среду, 12 октября. Оба дорожника работали в группе компаний "Автострада".

"У погибших остались семьи и дети, девочки 9 месяцев и 4 лет", - добавляют в Службе.

Как сообщалось, 2 октября авто связистов "Укртелекома" в Тростянце съехало на обочину дороги и подорвалось на российской мине. В результате взрыва погиб водитель машины, еще трое человек получили ранения и были госпитализированы.

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харков