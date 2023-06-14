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Під Ізюмом чоловік підірвався на міні

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Середа 14 червня 2023 16:04
Під Ізюмом чоловік підірвався на міні Ілюстративне фото: під Ізюмом чоловік підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.

Як зазначають правоохоронці, вони отримали інформацію про інцидент сьогодні, 14 червня, вдень.

"Встановлено, що 57-річний мешканець села Кам'янка прибирав у дворі домоволодіння та зачепив предмет, схожий на міну "пелюстка", - уточнюють у поліції.

Потерпілого з травмами доправили до місцевого медичного закладу.

Поліцейські нагадують, що українцям необхідно не наближатися до невідомих предметів. У разі виявлення потрібно негайно викликати службу ДСНС за номером 101.

Мінна загроза в Україні

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення росіян в Україні фіксують велику кількість мін. Ворог може мінувати іграшки, будинки мирних жителів і не тільки.

Наприклад, у понеділок, 12 червня, у Харківській області чоловік під час скошування трави підірвався на міні.

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харков Війна Росії проти України
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