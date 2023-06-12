У Харківській області під час скошування трави чоловік підірвався на міні
У Харківській області під час скошування трави чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Його госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.
Інцидент стався 11 червня в селі Нова Гусарівка Ізюмського району.
"Під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік, 1968 року народження. Постраждалого госпіталізовано", - ідеться в повідомленні.
Рятувальники про мінну небезпеку
"Деокуповані території приховують велику кількість боєприпасів. Вибухонебезпечні предмети можуть причаїтися в будь-яких місцях. Особливо важко їх розгледіти у високій траві", - йдеться в повідомленні.
Водночас ДСНС закликало українців бути вкрай обережними і повідомляти про небезпечні знахідки за номером 101 або 102.
Мінна небезпека в Україні
Через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ територія України є найбільш замінованою країною.
У зв'язку з цим Україна розпочала нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. Йдеться насамперед про траси під лініями електропередач та полях.
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