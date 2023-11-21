Під Хмельницьким було чути вибухи, повідомляють про роботу ППО

"Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні Тюріна.

Також раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними безпілотниками типу "Шахед" Хмельницької області.

Атаки "Шахедів" по Україні

В останні дні почастішали ворожі атаки різних регіонів України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Так, у ніч проти 19 листопада російські війська намагалися атакувати Київську, Черкаську та Полтавську області. Внаслідок протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів на Київ ППО знищила близько десяти ворожих цілей. При цьому було знищено 15 з 20 цілей ворога. Крім того, в одному з районів Київської області було пошкоджено інфраструктурний об'єкт .