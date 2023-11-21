RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Хмельницким были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

Фото: под Хмельницким были слышны взрывы, работала ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком районе были слышны взрывы, в регионе работали украинские силы ПВО сегодня ночью, 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Жители Хмельницкого района могли слышно взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорится в сообщении Тюрина.

Также ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударными беспилотниками типа "Шахед" Хмельницкой области.

Атаки "Шахедов" по Украине

В последние дни участились вражеские атаки различных регионов Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, в ночь на 19 ноября российские войска пытались атаковать Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131

Позже стало известно, что во время атаки дронов на Киев ПВО уничтожила около десяти вражеских целей. При этом в общей сложности были уничтожены 15 из 20 целей врага. Кроме того, в одном из районов Киевской области был поврежден инфраструктурный объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийвибухиПВОХмельницкая областьВторжение России в Украину