Потрібно бути обережними. Влада звернулася до жителів Херсона з важливим проханням

Жителів Херсона та інших населених пунктів правобережної частини області закликають найближчими днями особливо подбати про свою безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Найближчими днями потрібно дотримуватись максимальної обережності! Мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків. Не намагайтеся входити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків, це може бути небезпечно", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про звільнення ще кількох населених пунктів у Херсонській області. Тим часом у мережі вжез'явилися кадри із Херсона, на яких видно українських бійців.

Перед своїм відступом російські війська намагалися максимально пошкодити лінії електропередачі, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Також не виключено, що окупанти замінували деякі об'єкти у регіоні.

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