Під Херсоном трактор підірвався на російській міні: водій загинув

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"61-річний чоловіків працював у полі, що поблизу села Новоберислав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала", - йдеться в повідомленні.

На жаль, за даними ОВА, місцевий житель отримав смертельні поранення.

В адміністрації нагадують, що чимало полів Херсонської області заміновані, тому не слід перебувати у місцях, які ще не обстежили сапери.

Підриви тракторів на мінах в Україні

Після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року на звільнених з окупації територіях залишилися "подарунки" окупантів у вигляді мін та розтяжок. За даними аналітичного центру Globsec, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, перевершуючи таких колишніх лідерів, як Афганістан і Сирія. При цьому ситуація продовжує посилюватись, а темпи розмінування "дуже повільні".

Випадки підривів сільгосптехніки, зокрема тракторів, трапляються в Україні досить часто. Наприклад, у квітні, під Бериславом трактор наїхав на міну, вона здетонувала - загинув тракторист, а агроном отримав поранення. У липні аналогічний випадок стався у Балаклії Харківської області, трактористу вдалося вижити.