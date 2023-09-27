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Под Херсоном трактор подорвался на российской мине: водитель погиб

Херсон, Среда 27 сентября 2023 13:47
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Под Херсоном трактор подорвался на российской мине: водитель погиб Фото: под Херсоном трактор подорвался на российской мине, водитель погиб (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области трактор подорвался на мине, оставленной российскими войсками. Водитель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"61-летний мужчина работал в поле вблизи села Новоберислав. Там он наткнулся на российскую мину, которая сдетонировала", - говорится в сообщении.

К сожалению, по данным ОВА, местный житель получил смертельные ранения.

В администрации напоминают, что многие поля Херсонской области заминированы, поэтому не следует находиться в местах, которые еще не обследовали саперы.

Подрывы тракторов на минах в Украине

После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, на освобожденных из оккупации территориях, остались "подарки" оккупантов в виде мин и растяжек. По данным аналитического центра Globsec, Украина является крупнейшей заминированной территорией в мире, превосходя таких бывших лидеров, как Афганистан и Сирия. При этом ситуация продолжает усугубляться, а темпы разминирования "очень медленные".

Случаи подрывов сельхозтехники, в частности тракторов, случаются в Украине довольно часто. Например, в апреле, под Бериславом трактор наехал на мину, она сдетонировала - погиб тракторист, а агроном получил ранения. В июле аналогичный случай произошел в Балаклее Харьковской области, трактористу удалось выжить.

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