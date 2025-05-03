Під Херсоном з позицій втекла група солдатів РФ: одягнені в цивільне, є деталь (фото)

З позицій у тимчасово окупованій Херсонській області втекли 12 російських солдатів. Вони переодягнені в цивільне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, агент руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ повідомляє про втечу 12 товаришів по службі в одному з окупованих районів Херсонської області.

"Усі вони самовільно залишили передові позиції і втекли в невідомому напрямку - ймовірно, не бачачи іншого способу зберегти собі життя", - кажуть партизани.

На місці втечі залишилося безліч зброї, військова форма та особисті речі російських військовослужбовців.

"Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зараз розшукуються по всій тимчасово окупованій території України. Їхній підрозділ піднято по тривозі, розпочато масові допити товаришів по службі", - констатують в "АТЕШ".

Цікава деталь

Серед дезертирів - громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, завербований через прихований рекрутинговий центр ЗС РФ, що діє на території Гагаузії.

"Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей на гарматне м'ясо", - констатують в "АТЕШ".