Под Херсоном с позиций сбежала группа солдат РФ: одеты в гражданское, есть деталь (фото)
С позиций во временно оккупированной Херсонской области сбежали 12 российских солдат. Они переодеты в гражданское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Так, агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщает о побеге 12 сослуживцев в одном из оккупированных районов Херсонской оласти.
"Все они самовольно покинули передовые позиции и сбежали в неизвестном направлении - вероятно, не видя иного способа сохранить себе жизнь", - говорят партизаны.
На месте побега осталось множество оружия, военная форма и личные вещи российских военнослужащих.
"Дезертиры переоделись в гражданскую одежду и сейчас разыскиваются по всей временно оккупированной территории Украины. Их подразделение поднято по тревоге, начаты массовые допросы сослуживцев", - констатируют в "АТЕШ".
Интересная деталь
Среди дезертиров - гражданин Молдовы, представитель гагаузской национальной меньшинства, завербованный через скрытый рекрутинговый центр ВС РФ, действующий на территории Гагаузии.
"Россия продолжает использовать уязвимые слои населения и беднейшие регионы, превращая людей в пушечное мясо", - констатируют в "АТЕШ".
Ситуация на фронте
За сутки, 2 мая, на фронте в Украине произошли 216 боевых столкновений. Больше всего враг давит на четырех направлениях.
Больше всего россияне атакуют на четырех направлениях - Покровском, Курском, Лиманском и Новопавловском.
А на Приднепровском направлении (речь о Херсонской области) агрессор наступательных действий не проводил.
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