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Под Херсоном с позиций сбежала группа солдат РФ: одеты в гражданское, есть деталь (фото)

Херсонская область, Суббота 03 мая 2025 15:04
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Под Херсоном с позиций сбежала группа солдат РФ: одеты в гражданское, есть деталь (фото) Фото: под Херсоном с позиций сбежала группа солдат РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С позиций во временно оккупированной Херсонской области сбежали 12 российских солдат. Они переодеты в гражданское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщает о побеге 12 сослуживцев в одном из оккупированных районов Херсонской оласти.

"Все они самовольно покинули передовые позиции и сбежали в неизвестном направлении - вероятно, не видя иного способа сохранить себе жизнь", - говорят партизаны.

На месте побега осталось множество оружия, военная форма и личные вещи российских военнослужащих.

"Дезертиры переоделись в гражданскую одежду и сейчас разыскиваются по всей временно оккупированной территории Украины. Их подразделение поднято по тревоге, начаты массовые допросы сослуживцев", - констатируют в "АТЕШ".

Интересная деталь

Среди дезертиров - гражданин Молдовы, представитель гагаузской национальной меньшинства, завербованный через скрытый рекрутинговый центр ВС РФ, действующий на территории Гагаузии.

"Россия продолжает использовать уязвимые слои населения и беднейшие регионы, превращая людей в пушечное мясо", - констатируют в "АТЕШ".

Ситуация на фронте

За сутки, 2 мая, на фронте в Украине произошли 216 боевых столкновений. Больше всего враг давит на четырех направлениях.

Больше всего россияне атакуют на четырех направлениях - Покровском, Курском, Лиманском и Новопавловском.

А на Приднепровском направлении (речь о Херсонской области) агрессор наступательных действий не проводил.

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