Під Херсоном поліція затримала трьох колаборантів, які працювали на окупантів

Правоохоронці затримали трьох колаборантів у Білозерській громаді (Херсонська область). Вони працювали у так званій "адміністрації" на різних посадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.
" Під час проведення стабілізаційних заходів поліцейські встановили трьох жителів села, які співпрацювали з окупаційною владою та щомісяця отримували від них зарплатню від 10000 до 40000 російських рублів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають поліцейські, вдалося виявити та затримати наступних осіб:
Правоохоронці повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали у Херсоні поплічника окупантів. Чоловік допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра у Херсонській області.
В Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що на деокупованій частині Херсонської області вже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з росіянами.
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