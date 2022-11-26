Под Херсоном полиция задержала трех коллаборантов, работавших на оккупантов

Правоохранители задержали трех коллаборантов в Белозерской общине (Херсонская область). Они работали в так называемой "администрации" на разных должностях.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.
"При проведении стабилизационных мероприятий полицейские установили трех жителей села, которые сотрудничали с оккупационными властями и ежемесячно получали от них зарплату от 10000 до 40000 российских рублей", - говорится в сообщении.
Как отмечают полицейские, удалось обнаружить и задержать следующих:
Правоохранители сообщили, что уже открыли уголовное производство по факту коллаборационной деятельности.
Напомним, что правоохранители задержали в Херсоне приспешника оккупантов. Муж помог ФСБ убежать на левый берег Днепра в Херсонской области.
В Министерстве внутренних дел рассказали, что на деоккупированной части Херсонской области уже задержан 41 человек, предположительно сотрудничавший с россиянами.
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