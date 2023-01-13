Під Херсоном поліція виявила тіла чотирьох осіб, які загинули від обстрілів РФ
У селі Посад-Покровському (Херсонська область) правоохоронці виявили тіла чотирьох осіб, які загинули від обстрілів РФ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.
"На деокупованих територіях тривають стабілізаційні заходи та працівники поліції продовжують виявляти злочини військових РФ", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що під час відпрацювання с. Посад-Покровське встановили, що з березня по листопад минулого року під час ворожих обстрілів села загинули четверо місцевих жителів.
"Лише одну людину поховали на цвинтарі, інших односельці поховали на власних подвір’ях", - додали у поліції.
За цими фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області. На тілі одного з них були сліди насильницької смерті.
На подвір’ї приватного будинку у селі Правдине у Херсонській області правоохоронці виявили поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур.
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