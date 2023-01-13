Под Херсоном полиция обнаружила тела четырех человек, погибших от обстрелов РФ
В селе Посад-Покровское (Херсонская область) правоохранители обнаружили тела четырех человек, погибших от обстрелов РФ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.
"На деоккупированных территориях продолжаются стабилизационные меры и сотрудники полиции продолжают выявлять преступления военных РФ", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что при отработке с. Посад-Покровское установили, что с марта по ноябрь прошлого года во время вражеских обстрелов села погибли четверо местных жителей.
"Только одного человека похоронили на кладбище, других односельчане похоронили на собственных подворьях", - добавили в полиции.
По этим фактам нарушение законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.
Во дворе частного дома в селе Правдино в Херсонской области правоохранители обнаружили захоронение с останками шести человек со следами пыток.
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