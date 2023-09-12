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Під Херсоном окупанти розшукують тих, хто не отримав паспорт РФ

Херсон, Вівторок 12 вересня 2023 15:28
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Під Херсоном окупанти розшукують тих, хто не отримав паспорт РФ Фото: у Херсонській області окупанти розшукують тих, хто не одержав паспорт РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують проводити примусову паспортизацію на окупованій частині Херсонської області. Зокрема, влаштовують рейди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують політику примусової паспортизації", - йдеться в повідомленні.

Так, поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати російський паспорт.

"На період заїзду "правоохоронців" в селі обмежуються пересування місцевого населення", - додають в Центрі.

При цьому, попри тиск та репресії, росіяни провалюють темпи паспортизації, адже "місцеві мешканці відмовляються визнавати себе "росіянами".

Насильницька паспортизація РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну окупанти поставили перед собою кілька завдань на захоплених територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

При цьому, щодо останнього, останнім часом загарбники використовують різні способи "впливу" на місцеве населення, щоб ті брали громадянство РФ.

Наприклад, нещодавно учнів старших класів, які не мають паспорта РФ, тимчасово не допустили до занять. Крім того, з 1 вересня у лікарнях на тимчасово окупованій частині Запорізької області українцям, які не мають паспорта РФ, відмовили в обслуговуванні.

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Російська Федерація Херсонська область
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