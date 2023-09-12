Под Херсоном оккупанты разыскивают тех, кто не получил паспорт РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне продолжают политику принудительной паспортизации", - говорится в сообщении.

Так, полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать российский паспорт.

"На период заезда "правоохранителей" в селе ограничиваются передвижения местного населения", - добавляют в Центре.

При этом несмотря на давление и репрессии, россияне проваливают темпы паспортизации, ведь "местные жители отказываются признавать себя "россиянами".

Насильственная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, и в частности детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

При этом, что касается последнего, в последнее время захватчики используют разные способы "влияния" на местное население, чтобы те брали гражданство РФ.

Например, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям. Кроме того, с 1 сентября в больницах на временно оккупированной части Запорожской области украинцам, у которых нет паспорта РФ, отказали в обслуживании.