Окупанти вигадали ще один спосіб змусити українців отримувати паспорт РФ

Окупанти щоразу придумають нові способи для того, щоб змусити українців отримувати російський паспорт. Цього разу громадянам відмовляють у медичному обслуговуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

За даними відомства, з 1 вересня у лікарнях на тимчасово окупованій частині Запорізької області українцям, які не мають паспорта РФ та російського медстрахування, відмовляють у медобслуговуванні.

Таким чином росіяни продовжують систематичний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій.

Примусова паспортизація на окупованих територіях України

Після захоплення частини територій України, російські загарбники почали змушувати місцеве населення отримувати російські паспорти. Коли вони зрозуміли, що від документів відмовляються, вирішили видавати паспорти в примусовому порядку, навмисно створюючи умови, щоб у людини не було вибору - брати паспорт РФ, чи ні. Наприклад, раніше росіяни видавали шкільні набори тільки тим дітям, чиї батьки мають паспорт ворога. Всім іншим дітям допомога не надавалась.

Також раніше окупанти заохочували батьків підлітків за отримання паспортів коштами. Так, якщо 14-річний підліток отримав російський паспорт, загарбники обіцяли його батькам виплати материнського капіталу.

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