Под Херсоном ликвидирован российский спецназовец, обещавший "перебить всех фашистов"

В Херсонской области убит российский военный спецназа Денис Васильченко, который обещал "перебить всех фашистов". Видео с обещанием опубликовано в YouTube.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в росСМИ некролог .

По данным издания, Васильченко проходил службу по контракту в отряде специального назначения "двадцатка". Васильченко был ликвидирован 19 октября, на территории поселка Дудчаны Херсонской области.

Ранее, в конце июля одно из росСМИ опубликовало ролик, на котором Васильченко, отправляясь на Луганское направление клятвенно обещает "стоять до конца за Владимира Владимировича" и "перебить всех фашистов".

При этом, пропагандисты уточняют, что Васильченко стал пятым ликвидированным в Украине спецназовцем, входящим в "саратовскую двадцатку".