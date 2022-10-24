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Под Херсоном ликвидирован российский спецназовец, обещавший "перебить всех фашистов"

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 11:26
Под Херсоном ликвидирован российский спецназовец, обещавший "перебить всех фашистов" Фото: под Херсоном ликвидирован российский спецназовец Денис Васильченко (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Херсонской области убит российский военный спецназа Денис Васильченко, который обещал "перебить всех фашистов". Видео с обещанием опубликовано в YouTube.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в росСМИ некролог.

По данным издания, Васильченко проходил службу по контракту в отряде специального назначения "двадцатка". Васильченко был ликвидирован 19 октября, на территории поселка Дудчаны Херсонской области.

Ранее, в конце июля одно из росСМИ опубликовало ролик, на котором Васильченко, отправляясь на Луганское направление клятвенно обещает "стоять до конца за Владимира Владимировича" и "перебить всех фашистов".

При этом, пропагандисты уточняют, что Васильченко стал пятым ликвидированным в Украине спецназовцем, входящим в "саратовскую двадцатку".

Напомним, в Россию уже начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. По официальным данным, 23 солдата погибли в Украине буквально через несколько недель после объявления Путиным частичной мобилизации в России.

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