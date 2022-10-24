Под Херсоном ликвидирован российский спецназовец, обещавший "перебить всех фашистов"
В Херсонской области убит российский военный спецназа Денис Васильченко, который обещал "перебить всех фашистов". Видео с обещанием опубликовано в YouTube.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в росСМИ некролог.
По данным издания, Васильченко проходил службу по контракту в отряде специального назначения "двадцатка". Васильченко был ликвидирован 19 октября, на территории поселка Дудчаны Херсонской области.
Ранее, в конце июля одно из росСМИ опубликовало ролик, на котором Васильченко, отправляясь на Луганское направление клятвенно обещает "стоять до конца за Владимира Владимировича" и "перебить всех фашистов".
При этом, пропагандисты уточняют, что Васильченко стал пятым ликвидированным в Украине спецназовцем, входящим в "саратовскую двадцатку".
Напомним, в Россию уже начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. По официальным данным, 23 солдата погибли в Украине буквально через несколько недель после объявления Путиным частичной мобилизации в России.
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