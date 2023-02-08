Під Херсоном ексгумували тіла чоловіка і дитини, які загинули від обстрілів РФ (фото)

Правоохоронці провели ексгумацію тіл чоловіка та дитини у селі Посад-Покровське (Херсонська область), які загинули від обстрілів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Чоловік перебував на вулиці, у той час російська армія почала вести вогонь по населеному пункту. Добігти до погреба під час обстрілу намагався хлопчик, проте ворожий снаряд забрав його життя", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначається, що тіло хлопця поховали на місцевому цвинтарі рідні, а чоловіка односельці на території його домоволодіння. Тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.