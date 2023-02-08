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Під Херсоном ексгумували тіла чоловіка і дитини, які загинули від обстрілів РФ (фото)

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Посад-Покровське, Середа 08 лютого 2023 16:52
Під Херсоном ексгумували тіла чоловіка і дитини, які загинули від обстрілів РФ (фото) Фото: Під Херсоном ексгумували тіла чоловіка і дитини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці провели ексгумацію тіл чоловіка та дитини у селі Посад-Покровське (Херсонська область), які загинули від обстрілів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Чоловік перебував на вулиці, у той час російська армія почала вести вогонь по населеному пункту. Добігти до погреба під час обстрілу намагався хлопчик, проте ворожий снаряд забрав його життя", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначається, що тіло хлопця поховали на місцевому цвинтарі рідні, а чоловіка односельці на території його домоволодіння. Тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Нагадаємо, що на території Станіславської громади у Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.

В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.

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