Под Херсоном эксгумировали тела мужчины и ребенка, погибших от обстрелов РФ (фото)

Правоохранители провели эксгумацию тел мужчины и ребенка в селе Посад-Покровское (Херсонская область), погибших от обстрелов армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонской областной прокуратуры.

"Муж находился на улице, в то время российская армия начала вести огонь по населенному пункту. Добежать до погреба при обстреле пытался мальчик, однако вражеский снаряд унес его жизни", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечается, что тело парня похоронили на местном кладбище родные, а мужчину односельчане на территории его домовладения. Тела погибших были направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.