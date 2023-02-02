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У Херсонській області виявили тіла п’яти людей, які загинули від обстрілів РФ (фото)

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Херсонська область, Четвер 02 лютого 2023 19:21
У Херсонській області виявили тіла п’яти людей, які загинули від обстрілів РФ (фото) Фото: У Херсонській області виявили тіла п’яти людей, які загинули від обстрілів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На території Станіславської громади у Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

"Тіла належать мешканцям Станіславської громади, серед яких жінка. Усі вони загинули в період березень-квітень 2022 року, коли російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права обстрілювали населені пункти", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Нагадаємо, що у Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яку російський військовий розстріляв у спину.

В селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.

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