Під Херсоном через обстріл РФ почалась масштабна пожежа

Під Херсоном через обстріл РФ почалася масштабна пожежа 10 серпня. Проблема в тому, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.
Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Внаслідок чергового ворожого обстрілу за межами Херсона виникла пожежа. За словами фахівців, палає на великій території, тому оперативно загасити вогонь немає можливості", - розповів він.
З словами Мрочка, ситуація ускладнюється високою вірогідністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.
"Просимо із розумінням поставитися до цієї ситуації і за можливості не перебувати на відкритому просторі. Рятувальники і працівники наших КП роблять усе можливе, щоб швидше ліквідувати наслідки", - додав він.
Російські війська обстрілюють Херсон після того, як українські війська повернули місто під свій контроль восени 2022 року. Окупанти атакують місто із тимчасово захопленої території лівобережжя Херсонської області.
Наприклад, 2 липня росіяни атакували Херсон. Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей і загинула одна жінка.
У червні РФ обстріляла українських рятувальників, які в цей час ліквідували наслідки попередньої атаки окупантів у Херсоні.
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