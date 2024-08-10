Під Херсоном через обстріл РФ почалась масштабна пожежа

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу за межами Херсона виникла пожежа. За словами фахівців, палає на великій території, тому оперативно загасити вогонь немає можливості", - розповів він.

З словами Мрочка, ситуація ускладнюється високою вірогідністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

"Просимо із розумінням поставитися до цієї ситуації і за можливості не перебувати на відкритому просторі. Рятувальники і працівники наших КП роблять усе можливе, щоб швидше ліквідувати наслідки", - додав він.