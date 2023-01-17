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Під Харковом затримали чоловіка, який радів обстрілам енергоінфраструктури України

Фото: Під Харковом затримали чоловіка, який радів обстрілам енергоінфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець смт Пісочин (Харківська область) радів обстрілам енергетичної інфраструктури України та поширював тематичні дописи в соціальних мережах. Його виявили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Чоловік на власній сторінці у соціальній мережі систематично поширював проросійські дописи на підтримку дій РФ", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі навели приклад однієї з публікацій. Мова йшла про те, що "Росія пошкодила третину енергетичної інфраструктури України за два дні, проте це мало і треба більше". Правоохоронці виявили чоловіка.

Йому оголошено про підозру за фактом "поширення матеріалів, у яких міститься заперечення тимчасової окупації частини території України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України". Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що енергетичний терор з боку Росії призвів до подальшого зростання виробничих витрат бізнесу, в тому числі через вищу вартість енергії та потребу закуповувати генератори для підтримання безперебійної роботи. Крім того, скоротилося виробництво через перебої з енергопостачанням.

Раніше повідомлялось, що 14 січня, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

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