Под Харьковом задержали мужчину, который радовался обстрелам энергоинфраструктуры Украины

Житель пгт Песочин (Харьковская область) радовался обстрелам энергетической инфраструктуры Украины и распространял тематические сообщения в социальных сетях. Его обнаружили и задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Муж на собственной странице в социальной сети систематически распространял пророссийские сообщения в поддержку действий РФ", - говорится в сообщении.
В прокуратуре привели пример одной из публикаций. Речь шла о том, что "Россия повредила треть энергетической инфраструктуры Украины за два дня, однако это мало и нужно больше". Правоохранители обнаружили мужчину.
Ему объявлено о подозрении по факту "распространения материалов, в которых содержится отрицание временной оккупации части территории Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что энергетический террор со стороны России привел к дальнейшему росту производственных затрат бизнеса, в том числе из-за более высокой стоимости энергии и необходимости закупки генераторов для поддержания бесперебойной работы. Кроме того, сократилось производство из-за перебоев с энергоснабжением.
Ранее сообщалось, что 14 января российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них приостановила производство электроэнергии.
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