Фото: Под Харьковом обнаружили тело мужчины, которого во время оккупации расстреляли военные РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Под Харьковом правоохранители обнаружили тело мужчины, которого российские военные расстреляли и убили во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В мае прошлого года мужчину расстреляли российские военнослужащие во время оккупации Циркунов", - говорится в сообщении. 17 февраля 2023 г. правоохранители на кладбище эксгумировали труп 56-летнего местного жителя. "При осмотре трупа обнаружены следы насильственной смерти. Для установления причины смерти труп направлен на экспертизу", - добавили в прокуратуре.