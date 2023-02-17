Под Харьковом обнаружили тело мужчины, которого во время оккупации расстреляли военные РФ
Под Харьковом правоохранители обнаружили тело мужчины, которого российские военные расстреляли и убили во время оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"В мае прошлого года мужчину расстреляли российские военнослужащие во время оккупации Циркунов", - говорится в сообщении.
17 февраля 2023 г. правоохранители на кладбище эксгумировали труп 56-летнего местного жителя.
"При осмотре трупа обнаружены следы насильственной смерти. Для установления причины смерти труп направлен на экспертизу", - добавили в прокуратуре.
Напомним, что правоохранители провели эксгумацию тела женщины, которую военный РФ расстрелял из крупнокалиберного пулемета в Боровой (Харьковская область).
Правоохранители эксгумировали тело гражданского человека под Изюмом (Харьковская область). Россияне расстреляли мужчину, когда он пытался эвакуироваться из зоны боевых действий.
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