Під Харковом розстріляли бійців 72 ОМБр: нападником міг бути росіянин, який утік з полону

Розстріли українських військових

Нагадаємо, у вересні ми повідомляли, що російські військові розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон на Донеччині.

У серпні російські окупанти розстріляли українського військовополоненого в районі Мирного, що у Волноваському районі.

А у липні на Донеччині росіяни стратили українського військовополоненого після допиту. За даними правоохоронців, злочинний наказ про розстріл беззбройного захисника пролунав одразу після допиту.