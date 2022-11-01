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Під Харковом пролунав звук вибуху

Фото: Під Харковом пролунав звук вибуху (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 1 листопада, під Харковом пролунав вибух. Це трапилось під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Харків'яни повідомляють про звук вибуху, ймовірно, за містом", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації від представників влади на цей момент не було.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

У понеділок, 31 жовтня, у Харкові пролунали вибухи. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні. Під ракетну атаку потрапили Київ та область, Запоріжжя та Вінницька і Черкаська області. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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харковВійна в Україні