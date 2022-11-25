У п'ятницю, 25 листопада, під Харковом пролунали звуки вибухів. Це трапилось через хвилину після оголошення в області повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Харків'яни повідомляють про звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вони ймовірно, пролунали за містом.
Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району.
"Попередньо - без постраждалих", - заявив очільник області.
Нагадаємо, що мешканці Харкова увечері 21 листопада чули звуки вибухів на околицях міста.
Минулого тижня російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Після чого у місті почало пропадати світло. При цьому про постраждалих внаслідок атак не повідомлялося.
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