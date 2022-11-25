В пятницу, 25 ноября, под Харьковом раздались звуки взрывов. Это произошло через минуту после объявления в области воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Пока местные власти не давали официальных комментариев относительно ситуации в городе.

Как отмечается, они, вероятно, прозвучали за городом.

Напомним, что жители Харькова вечером 21 ноября слышали звуки взрывов в окрестностях города.

На прошлой неделе российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. После чего в городе начал пропадать свет. При этом о пострадавших в результате атак не сообщалось.

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