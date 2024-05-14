Не під Харковом. У Генштабі назвали напрямок, де фіксують найбільшу активність РФ

Ситуація в Харківській області

У Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої в околицях Вовчанська.

На Куп'янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на цей час загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень.

"Три з них - тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Ситуація в Донецькій області

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога - сьогодні зафіксовано 13 авіаударів.

Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - у районах Новоолександрівки та Нетайлового.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів;

окупанти двічі безуспішно намагалися покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів; На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також тричі завдавав авіаударів у районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне бойове зіткнення ще триває;

ворог провів 9 атак. Також тричі завдавав авіаударів у районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне бойове зіткнення ще триває; На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників у районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки;

Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників у районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки; На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

Тактика росіян

У Генштабі також пояснили, що на інших напрямках обстановка істотних змін не зазнала. А загалом протягом поточної доби кількість боєзіткнень збільшилась до 93.

Окрім цього військові уточнюють, що окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень.

У відповідь українські воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.