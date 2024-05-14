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Не под Харьковом. В Генштабе назвали направление, где фиксируют наибольшую активность РФ

Архивное фото: россияне стали активнее на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Наибольшую активность российских военных фиксируют на Покровском районе. Там оккупанты совершили уже 30 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация в Харьковской области

В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении оккупанты уже совершили 13 атак. В частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Нескучное. Также враг нанес 8 авиаударов. Ведутся бои в окрестностях Волчанска.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Сергеевки. По состоянию на это время всего зафиксировано 9 боевых столкновений. 

"Три из них - продолжаются. Захватчики несут потери, данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Ситуация в Донецкой области

На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Активно действует боевая авиация врага - сегодня зафиксировано 13 авиаударов. 

Всего сегодня на направлении произошло 30 атак оккупантов. Больше всего - в районах Новоалександровки и Нетайлово.

  • На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах Ивановки и Тернов;
  • На Краматорском направлении враг провел 9 атак. Также трижды наносил авиаудары в районах Ивановского, Дружбы и Северного. Одно боевое столкновение еще продолжается;
  • На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 7 вражеских атак. Противник пытался потеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки;
  • На Времовском направлении зафиксировано 6 безуспешных штурмовых действий врага у Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

Тактика россиян

В Генштабе также объяснили, что на других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В целом в течение текущих суток количество боестолкновений увеличилось до 93.

Кроме этого военные уточняют, что оккупанты преимущественно действуют группами пехоты до 1-2 мотострелковых отделений. 

В ответ украинские воины продолжают уверенно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери. 

Ситуация на поле боя

Российские войска активно атакую почти на всех направлениях, в том числе и на севере Харьковской области. При этом военное руководство страны предполагает, что россияне активизируются и на других участках фронта.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что российская армия планировала в Сумской области операцию, схожую с той, которую сейчас проводят в Харьковской области. Войска сосредоточены в районе города Суджа.

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