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Не під Харковом. У Генштабі назвали напрямок, де фіксують найбільшу активність РФ

Україна, Вівторок 14 травня 2024 17:31
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Не під Харковом. У Генштабі назвали напрямок, де фіксують найбільшу активність РФ Архівне фото: росіяни стали активнішими на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільшу активність російських військових фіксують на Покровському районі. Там окупанти здійснили вже 30 атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація в Харківській області

У Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої в околицях Вовчанська.

На Куп'янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на цей час загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень.

"Три з них - тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Ситуація в Донецькій області

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога - сьогодні зафіксовано 13 авіаударів.

Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - у районах Новоолександрівки та Нетайлового.

  • На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів;
  • На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також тричі завдавав авіаударів у районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне бойове зіткнення ще триває;
  • На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників у районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки;
  • На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

Тактика росіян

У Генштабі також пояснили, що на інших напрямках обстановка істотних змін не зазнала. А загалом протягом поточної доби кількість боєзіткнень збільшилась до 93.

Окрім цього військові уточнюють, що окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень.

У відповідь українські воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.

Ситуація на полі бою

Російські війська активно атакую майже на всіх напрямках, зокрема й на півночі Харківської області. При цьому військове керівництво країни припускає, що росіяни активізуються і на інших ділянках фронту.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що російська армія планувала в Сумській області операцію, схожу на ту, яку зараз проводять у Харківській області. Війська зосереджені в районі міста Суджа.

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