Не под Харьковом. В Генштабе назвали направление, где фиксируют наибольшую активность РФ

Наибольшую активность российских военных фиксируют на Покровском районе. Там оккупанты совершили уже 30 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Ситуация в Харьковской области

В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении оккупанты уже совершили 13 атак. В частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Нескучное. Также враг нанес 8 авиаударов. Ведутся бои в окрестностях Волчанска.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Сергеевки. По состоянию на это время всего зафиксировано 9 боевых столкновений.

"Три из них - продолжаются. Захватчики несут потери, данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Ситуация в Донецкой области

На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Активно действует боевая авиация врага - сегодня зафиксировано 13 авиаударов.

Всего сегодня на направлении произошло 30 атак оккупантов. Больше всего - в районах Новоалександровки и Нетайлово.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах Ивановки и Тернов;

оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах Ивановки и Тернов; На Краматорском направлении враг провел 9 атак. Также трижды наносил авиаудары в районах Ивановского, Дружбы и Северного. Одно боевое столкновение еще продолжается;

враг провел 9 атак. Также трижды наносил авиаудары в районах Ивановского, Дружбы и Северного. Одно боевое столкновение еще продолжается; На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 7 вражеских атак. Противник пытался потеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки;

Силы обороны успешно отбили 7 вражеских атак. Противник пытался потеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки; На Времовском направлении зафиксировано 6 безуспешных штурмовых действий врага у Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

Тактика россиян

В Генштабе также объяснили, что на других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В целом в течение текущих суток количество боестолкновений увеличилось до 93.

Кроме этого военные уточняют, что оккупанты преимущественно действуют группами пехоты до 1-2 мотострелковых отделений.

В ответ украинские воины продолжают уверенно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери.