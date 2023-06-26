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Під Харковом дитина отримала поранення через підрив невідомого предмету

Фото: дитина поранена через підрив невідомого предмета під Харковом 26 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Хлопчик отримав поранення внаслідок підриву невідомого предмету у Харківському районі. Дитині 7 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, нещасний випадок трапився у м. Південному Харківського району.

"7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у лікарні.

Зазначимо, за даними Офісу генпрокурора, на ранок 26 червня понад 1521 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 490 дітей загинули та понад 1031 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, до цієї кількості увійшли двоє загиблих дітей, які підірвалися на міні в Запорізькій області у жовтні 2022 року.

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