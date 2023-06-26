Под Харьковом ребенок получил ранения из-за подрыва неизвестного предмета

Так, несчастный случай произошел в г. Южном Харьковского района.

"7-летний мальчик играл с неизвестным предметом, похожим на патрон. Во время удара о стену этот предмет взорвался", - говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, мальчик получил многочисленные повреждения и находится в больнице.

Отметим, по данным Офиса генпрокурора, на утро 26 июня более 1521 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 490 детей погибли и более 1031 получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в это число вошли двое погибших детей, которые подорвались на мине в Запорожской области в октябре 2022 года.