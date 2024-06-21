Під Єйськом "прилетіло" по військовій частині ППО окупантів: багато поранених

"У ніч на 21 червня у селі Воронцовка у Краснодарському краї невстановлена ​​ракета потрапила до казарми в/год 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський", - стверджує Telegram-канал.

За даними ASTRA, будівлю казарми пошкоджено, поранено дев'ятьох російських військовослужбовців.

При цьому ні місцева влада, ні Міноборони РФ про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили. Загалом, за даними Міноборони, сили ППО в Краснодарському краї нібито відобразили атаку 43 безпілотників.