Под Ейском "прилетело" по войсковой части ПВО оккупантов: много раненых

В России ракета ударила по воинской части ПВО под Ейском (Краснодарский край). Ранены девять оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
"В ночь на 21 июня в селе Воронцовка в Краснодарском крае неустановленная ракета попала в казарму в/ч 33859. Рядом находится полигон Воронцовский", - утверждает Telegram-канал.
По данным ASTRA, здание казармы повреждено, ранены девять российских военнослужащих.
При этом, ни местные власти, ни Минобороны РФ о ракетной атаке на воинскую часть ПВО не сообщили. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО в Краснодарском крае якобы отразили атаку 43 беспилотников.
Последние несколько дней ознаменовались эффективными ударами Сил обороны Украины по важным объектам оккупантов в России.
Так, в России были поражены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), места хранения "шахедов" и не только. В частности, в ночь на 21 июня беспилотники атаковали Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы.
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