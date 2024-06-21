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Под Ейском "прилетело" по войсковой части ПВО оккупантов: много раненых

Фото: под обстрел попала воинская часть ПВО в Краснодарском крае РФ 21 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России ракета ударила по воинской части ПВО под Ейском (Краснодарский край). Ранены девять оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"В ночь на 21 июня в селе Воронцовка в Краснодарском крае неустановленная ракета попала в казарму в/ч 33859. Рядом находится полигон Воронцовский", - утверждает Telegram-канал.

По данным ASTRA, здание казармы повреждено, ранены девять российских военнослужащих. 

При этом, ни местные власти, ни Минобороны РФ о ракетной атаке на воинскую часть ПВО не сообщили. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО в Краснодарском крае якобы отразили атаку 43 беспилотников. 

Атаки дронов в РФ

Последние несколько дней ознаменовались эффективными ударами Сил обороны Украины по важным объектам оккупантов в России.

Так, в России были поражены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), места хранения "шахедов" и не только. В частности, в ночь на 21 июня беспилотники атаковали Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы.

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