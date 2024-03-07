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Під екологічний податок ЄС підпадає 6 млрд доларів українського експорту, - експерт

Четвер 07 березня 2024 13:35
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Під екологічний податок ЄС підпадає 6 млрд доларів українського експорту, - експерт Фото: під екологічний податок ЄС підпадає 6 млрд доларів українського експорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Європейський механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM може створити додаткові витрати на традиційну металопродукцію до €100 за тонну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника компанії "Центр екології та розвитку нових технологій" Владислава Антипова. h

Антипов також наголосив, що під дію CBAM підпадає приблизно $6 млрд українського експорту, майже 90% якого становить продукція гірничо-металургійної промисловості.

До 2026 року, тобто на першому етапі CBAM, компанії-імпортери мають лише звітувати про обсяги вуглецевого сліду своїх товарів, а саме викидів від: чорної металургії; алюмінію; добрив; цементу; електроенергії; водню; деяких інших товарів за певних умов.

На другому етапі компаніям доведеться сплачувати так звані CBAM-сертифікати. І це створює для українських компаній значні ризики, адже між системою оподаткування СО2 в Україні та ЄС є суперечності.

Він також наголосив: створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) - важливий крок у напрямку євроінтеграції, який дозволить пом’якшити наслідки CBAM для українських підприємств. Однак реформа має бути дуже чітко синхронізована з доступністю фінансування для впровадження на конкретних підприємствах.

"Без зрозумілих джерел фінансування, які, на жаль, ще чітко не визначені, усі наші реформи та стратегії залишаться на папері, як і відбувалося останні 30 років", - підкреслив Антипов.

Раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить податок на викиди вуглецю СВАМ, через який Україна щороку втрачатиме 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо почати переговори з ЄС, адже у законі про СВАМ є норма, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас - повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

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