Під егідою Трампа: на території Білого дому відбудеться турнір UFC, - ЗМІ

Наразі подробиці чемпіонату відсутні, але президент Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити це як частину святкування 250-річчя США, яке буде відзначатися 4 липня 2026 року.

"Ми проведемо турнір UFC на території Білого дому. У нас там багато землі", - сказав Трамп у четвер в місті Де-Мойн, штат Айова.

Він зазначив, що очікує на титульний бій перед аудиторією від 20 до 25 тисяч осіб.

"Кожен із наших національних парків, полів битв та історичних об'єктів матиме особливі заходи на честь America 250. І я навіть думаю, що ми проведемо бій UFC", - додав президент.

Подробиці невідомі

Наразі невідомо, наскільки просунутою є підготовка до події, а також наскільки остаточно вирішено, що вона справді відбудеться. Представник UFC повідомив, що додаткову інформацію буде оголошено "у відповідний час".

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор, який не брав участі в боях із липня 2021 року, у соцмережах висловив зацікавленість у поверненні на ринг саме на заході в Білому домі.

"Для мене це буде честю. Розраховуйте на мене!", - написав він.

Трамп є близьким другом президента UFC Дейни Вайта, який неодноразово виступав на його передвиборчих мітингах. Одразу після перемоги на виборах 2024 року Трамп запросив Вайта на сцену, щоб подякувати за підтримку під час кампанії.

Через кілька днів після повернення до Білого дому в листопаді минулого року Трамп - разом з Ілоном Маском, спікером Палати представників Майком Джонсоном і майбутнім міністром охорони здоров’я Робертом Кеннеді-молодшим - відвідав платний турнір UFC у Медісон-сквер-гарден.

Видання нагадало, що Трамп має давні зв’язки зі світом єдиноборств. Ще з 1980-х років він проводив гучні боксерські поєдинки у своїх готелях в Атлантик-Сіті й часто з’являвся на турнірах UFC.