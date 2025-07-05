Под эгидой Трампа: на территории Белого дома пройдет турнир UFC, - СМИ

Пока подробности чемпионата отсутствуют, но президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть это как часть празднования 250-летия США, которое будет отмечаться 4 июля 2026 года.

"Мы проведем турнир UFC на территории Белого дома. У нас там много земли", - сказал Трамп в четверг в городе Де-Мойн, штат Айова.

Он отметил, что ожидает титульный бой перед аудиторией от 20 до 25 тысяч человек.

"Каждый из наших национальных парков, полей сражений и исторических объектов будет иметь особые мероприятия в честь America 250. И я даже думаю, что мы проведем бой UFC", - добавил президент.

Подробности неизвестны

Пока неизвестно, насколько продвинутой является подготовка к событию, а также насколько окончательно решено, что оно действительно состоится. Представитель UFC сообщил, что дополнительная информация будет объявлена "в соответствующее время".

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который не участвовал в боях с июля 2021 года, в соцсетях выразил заинтересованность в возвращении на ринг именно на мероприятии в Белом доме.

"Для меня это будет честью. Рассчитывайте на меня!", - написал он.

Трамп является близким другом президента UFC Дэйны Уайта, который неоднократно выступал на его предвыборных митингах. Сразу после победы на выборах 2024 года Трамп пригласил Уайта на сцену, чтобы поблагодарить за поддержку во время кампании.

Через несколько дней после возвращения в Белый дом в ноябре прошлого года Трамп - вместе с Илоном Маском, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и будущим министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим - посетил платный турнир UFC в Мэдисон-сквер-гарден.

Издание напомнило, что Трамп имеет давние связи с миром единоборств. Еще с 1980-х годов он проводил громкие боксерские поединки в своих отелях в Атлантик-Сити и часто появлялся на турнирах UFC.