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Новий рейтинг UFC: хто зараз очолює pound-for-pound

Вівторок 01 липня 2025 15:00
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Новий рейтинг UFC: хто зараз очолює pound-for-pound Ілля Топурія (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

UFC оновила рейтинг найкращих бійців незалежно від вагової категорії - лідером списку вперше став грузинсько-іспанський боєць Ілля Топурія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт UFC.

Новий №1 у pound-for-pound рейтингу UFC

Після яскравої перемоги над Чарльзом Олівейрою на турнірі UFC 317, Ілля Топурія очолив оновлений рейтинг UFC pound-for-pound - список найкращих бійців незалежно від ваги.

28-річний спортсмен нокаутував колишнього чемпіона у першому раунді, ставши новим володарем титулу у легкій вазі.

Піднявшись одразу на кілька позицій, Топурія випередив чинного лідера Іслама Махачева, який тимчасово припинив виступи у своїй категорії й готується до бою у дивізіоні до 77 кг.

Друга вагова категорія і статус суперзірки

Топурія, який раніше утримував пояс у напівлегкій вазі, офіційно відмовився від нього та впевнено дебютував у легкій.

Завдяки потужній серії перемог без поразок, він став одним із найобговорюваніших бійців у світі змішаних єдиноборств.

На фоні свого успіху Топурія отримує порівняння з Конором Макгрегором. Експерти та фанати називають його головною надією UFC на нову еру домінування.

Хто ще в топі рейтингу UFC

У новому рейтингу pound-for-pound друге місце займає Іслам Махачев, а трійку замикає Джон Джонс.

Серед інших помітних змін - підйом бразильця Александра Пантохи, який після перемоги над Каєм Кара-Франсом піднявся на чотири позиції й став п’ятим.

Слідом за ним розташувалися такі імениті бійці, як англієць Том Аспіналл та австралієць Олександр Волкановські.

Новий рейтинг UFC: хто зараз очолює pound-for-pound

Новий рейтинг UFC (фото: ufc.com)

Хто може зупинити Топурію?

Список потенційних суперників нового чемпіона доволі широкий. У найближчих планах - бій із Джеком Деллою Маддаленою або Педді Пімблеттом. Останній уже спровокував конфлікт, увірвавшись до клітки після бою Топурії.

За чутками, це протистояння можуть провести в грудні в Лас-Вегасі.

Тим часом сам Топурія не виключає перехід до третьої вагової категорії, щоб кинути виклик ще одному чемпіону.

Раніше, українець Сергій Сідей оформив прем'єрну перемогу в UFC.

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