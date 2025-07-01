Новий рейтинг UFC: хто зараз очолює pound-for-pound
UFC оновила рейтинг найкращих бійців незалежно від вагової категорії - лідером списку вперше став грузинсько-іспанський боєць Ілля Топурія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт UFC.
Новий №1 у pound-for-pound рейтингу UFC
Після яскравої перемоги над Чарльзом Олівейрою на турнірі UFC 317, Ілля Топурія очолив оновлений рейтинг UFC pound-for-pound - список найкращих бійців незалежно від ваги.
28-річний спортсмен нокаутував колишнього чемпіона у першому раунді, ставши новим володарем титулу у легкій вазі.
Піднявшись одразу на кілька позицій, Топурія випередив чинного лідера Іслама Махачева, який тимчасово припинив виступи у своїй категорії й готується до бою у дивізіоні до 77 кг.
Друга вагова категорія і статус суперзірки
Топурія, який раніше утримував пояс у напівлегкій вазі, офіційно відмовився від нього та впевнено дебютував у легкій.
Завдяки потужній серії перемог без поразок, він став одним із найобговорюваніших бійців у світі змішаних єдиноборств.
На фоні свого успіху Топурія отримує порівняння з Конором Макгрегором. Експерти та фанати називають його головною надією UFC на нову еру домінування.
Хто ще в топі рейтингу UFC
У новому рейтингу pound-for-pound друге місце займає Іслам Махачев, а трійку замикає Джон Джонс.
Серед інших помітних змін - підйом бразильця Александра Пантохи, який після перемоги над Каєм Кара-Франсом піднявся на чотири позиції й став п’ятим.
Слідом за ним розташувалися такі імениті бійці, як англієць Том Аспіналл та австралієць Олександр Волкановські.
Новий рейтинг UFC (фото: ufc.com)
Хто може зупинити Топурію?
Список потенційних суперників нового чемпіона доволі широкий. У найближчих планах - бій із Джеком Деллою Маддаленою або Педді Пімблеттом. Останній уже спровокував конфлікт, увірвавшись до клітки після бою Топурії.
За чутками, це протистояння можуть провести в грудні в Лас-Вегасі.
Тим часом сам Топурія не виключає перехід до третьої вагової категорії, щоб кинути виклик ще одному чемпіону.
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