Під Донецьком ліквідували понад 20 військових, серед яких офіцери з КНДР, - джерела

Через удар під Донецьком 3 жовтня дісно були ліквідовані понад 20 окупантів. Серед них - військові з Північної Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
"Через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї", - повідомив співрозмовник.
За його даними, вони не брали участі безпосередньо у бойових діях і прибули для так званого "обміну досвідом".
Раніше видання Kyiv Post написало, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.
Зазначимо, що Донецьк російські війська окупували у 2014 році. Після цього об'єкти, які забезпечують фукціонування російського угруповання в цьому районі, постійно потрапляють під удари Сил оборони. Наприклад, у грудні 2023 року у Донецьку сталася пожежа на базі окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.