Під Донецьком ліквідували понад 20 військових, серед яких офіцери з КНДР, - джерела

Що передувало

Раніше видання Kyiv Post написало, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Зазначимо, що Донецьк російські війська окупували у 2014 році. Після цього об'єкти, які забезпечують фукціонування російського угруповання в цьому районі, постійно потрапляють під удари Сил оборони. Наприклад, у грудні 2023 року у Донецьку сталася пожежа на базі окупантів.

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