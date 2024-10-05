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Под Донецком ликвидировали более 20 военных, среди которых офицеры из КНДР, - источники

Фото: спецслужбы подтвердили удар под Донецком, где погибли военные из КНДР (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Из-за удара под Донецком 3 октября действительно были ликвидированы более 20 оккупантов. Среди них - военные из Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Из-за ракетного удара 3 октября на оккупированной Россией территории вблизи Донецка погибли более 20 военных, среди них было шесть офицеров из Северной Кореи", - сообщил собеседник.

По его данным, они не участвовали непосредственно в боевых действиях и прибыли для так называемого "обмена опытом".

Что предшествовало

Ранее издание Kyiv Post написало, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

Отметим, что Донецк российские войска оккупировали в 2014 году. После этого объекты, обеспечивающие фукционорование российской группировки в этом районе, постоянно попадают под удары Сил обороны. Например, в декабре 2023 года в Донецке произошел пожар на базе оккупантов.

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