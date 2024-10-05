Под Донецком ликвидировали более 20 военных, среди которых офицеры из КНДР, - источники

Что предшествовало

Ранее издание Kyiv Post написало, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

Отметим, что Донецк российские войска оккупировали в 2014 году. После этого объекты, обеспечивающие фукционорование российской группировки в этом районе, постоянно попадают под удары Сил обороны. Например, в декабре 2023 года в Донецке произошел пожар на базе оккупантов.

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